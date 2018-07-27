Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ обещают поддержку

Источник: Корреспондент.net

В ОБСЕ будут оказывать всяческую поддержку идеи введения миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер в Краматорске на пресс-конференции в пятницу, 27 июля.

"Я эту идею поддерживать в том случае, если действительно она зарекомендует себя как такая, которая поможет в реальности привести к решению этого конфликта. Я могу сказать, что ОБСЕ как организация будет очень заинтересована в том, чтобы оказать всяческую поддержку этой идее... ОБСЕ способна многое привнести в свою очередь, и мы, конечно, будем рады принимать участие в планировании с самого начала", - сказал Гремингер.

Он также отметил, что это возможно из-за продления работы специальной мониторинговой миссии. "Мы также можем предложить дополнительный гражданский компонент этой миссии, если в этом будет необходимость. И возможно, если это будет поддержано странами-участницами, то можно даже говорить о совместной миссии с участием ООН", - сказал генсек.

Но он объяснил, что сегодня концепции размещения подобной миротворческой миссии на Донбассе "очень разнообразны", и самое сложное сейчас - это прийти к общему пониманию того, "какой должна быть эта миссия, что именно надо".