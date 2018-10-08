08.10.2018
Миротворец опубликовал список присягнувших Венгрии
Источник: Корреспондент.net
Сайт Миротворец внес в базу чиновников, которые, по его данным, имеют венгерское гражданство.
Всего были обнародованы в свободном доступе данные 313 человек.
Среди лиц, фамилии которых упоминаются в списке, есть жители почти всех районов Закарпатья, в частности жители Виноградовского, Иршавщины, Береговского районов, Ужгорода и т.п.
Ранее в сети появилось видео, снятое в консульстве в Берегово, на котором видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.
Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.
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