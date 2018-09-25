Мировой порядок становится все более хаотичным - генсек ООН

Источник: Корреспондент.net

Доверие к глобальному порядку находится на пределе."Сегодня мировой порядок становится все более хаотичным. Отношения между странами все менее ясны, универсальные ценности размываются. Демократические принципы находятся в осаде", - сказал Гутерреш.

Он также предупредил об угрозе новой гонки ядерных вооружений и снижении порога их применения.

"Ядерная угроза не уменьшилась, и нераспространение [ядерного оружия] подвергается серьезному риску. Страны, обладающие ядерным оружием, модернизируют свои потенциалы. Может быть спровоцирована новая гонка ядерных вооружений, а порог их применения снижен", -добавил Антонио Гутерреш.

Как известно, 25 сентября в Нью-Йорке начались основные мероприятия сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Всю неделю в стенах международной организации будут выступать главы и представители государств. Участие в них примет и президент Украины Петр Порошенко.