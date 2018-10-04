Мировые цены на нефть резко снизились

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились, отыграв вчерашний рост котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 4 октября.

Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 20:40 по Киеву подешевела на $2,12 (2,46%) – до $84,17 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $2,49 (3,26%) – до $73,92 за баррель.