Мировые цены на нефть усилили снижение

Источник: Корреспондент.net

Стоимость североморской нефти марки Brent в среду, 7 февраля, опустилась ниже отметки в 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

Так, цена нефти Brent на пике снизилась до 65,33 доллара за баррель. Это на 2,29% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились еще сильнее – на 3,06% – до 61,45 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что снижение котировок произошло на фоне новостей о том, что на прошлой неделе рост добычи нефти в США составил 3,3% и достиг исторического рекорда – 10,25 млн баррелей в сутки, приблизившись к показателям России и Саудовской Аравии. Такие даннные обнародовало Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Также в отчете указано, что запасы сырой нефти в США выросли на 1,9 млн баррелей, а объемы бензинов на складах выросли сразу на 3,4 млн баррелей.