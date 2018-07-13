13.07.2018
Мировые цены на нефть вернулись к росту
Источник: Корреспондент.net
Мировые цены на нефть эталонных марок перешли к росту в последний рабочий день недели. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в пятницу, 13 июля.
Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:30 по Киеву выросла на $0,97 (1,3%) – до $75,42 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,67 (0,04%) – до $71 за баррель.
Новости раздела
Мир
13.07.2018
США обвинили 12 россиян во вмешательстве в выборы
Президент Дональд Трамп проинформирован о выводах следствия и "полностью осознает" выводы в обвинительном заключении.
Мир
12.07.2018
Зона свободной торговли с ЕС - в центре плана Мэй по "Брекзиту"
Несмотря на противостояние, правительство Терезы Мэй представило в Палате общин предложения по выходу Великобритании из ЕС. Центральное положение плана - создание с Евросоюзом зоны свободной торговли.
Мир
12.07.2018
Меркель надеется, что Трамп и Путин придадут импульс ядерному разоружению
Канцлер ФРГ высказала мнение, что возобновление переговоров Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению стало бы "хорошим знаком". Немецкие эксперты предостерегают Трампа от высказываний по Крыму.
Мир
12.07.2018
Спецслужба ФРГ рассказала о кибератаках на немецкие СМИ и научную организацию
По данным германского Федерального ведомства по охране конституции, медиакомпании, а также исследовательская организация стали целью кибератак, за которыми предположительно стоят российские спецслужбы.
Мир
11.07.2018
НАТО официально подтвердило стремление Украины к членству в альянсе
Саммит Североатлантического альянса подтвердил стремление Украины к членству в НАТО
Мир
11.07.2018
НАТО пригласила Македонию вступить в альянс
После завершения необходимых процедур Македония сможет стать 30-м государством - членом альянса.
Мир
11.07.2018
НАТО обещает усилить свое присутствие в Восточной Европе
НАТО приостанавливает сотрудничество с Россией и усиливает присутствие в Восточной Европе. Однако альянс по-прежнему "открыт для политического диалога" с Москвой
Мир
10.07.2018
Франция стала первым финалистом ЧМ-2018
В первом полуфинальном матче, прошедшем на "Санкт-Петербург Арена", французы обыграли сборную Бельгии со счетом 1:0. Соперник французов определится в матче Англия - Хорватия.
Мир
10.07.2018
Суд в Испании лишил Пучдемона и еще пятерых политиков депутатских мандатов
Судья предоставил возможность партиям, представленным во вновь избранном парламенте Каталонии, заменить отстраненных политиков другими депутатами, к которым у властей Испании нет претензий.
Мир
10.07.2018
Трамп прибыл в Брюссель на саммит НАТО
Президентский Боинг-747 приземлился в международном аэропорту бельгийской столицы. Американский лидер прилетел вместе с супругой.
Мир
10.07.2018
В Греции нашли древнейший отрывок Одиссеи Гомера
Археологи при раскопках в Олимпии нашли глиняную табличку, на которой было выгравировано 13 строк из 14-ой песни поэмы.
Мир
09.07.2018
Назначен новый глава МИД Великобритании
51-летний Джереми Хант стал новым министром иностранных дел Великобритании. Кандидатуру Ханта уже одобрила королева Елизавета II.
Мир
09.07.2018
Германия и Китай подписали соглашения по технологиям будущего
В ходе визита премьера Госсовета КНР в Германию было подписано более двадцати важных экономических соглашений.
Мир
09.07.2018
Перед саммитом НАТО Трамп усилил нажим на Берлин
Президент США считает несправедливым, что многие страны НАТО не хотят повышать расходы на оборону слишком быстрыми темпами. Его поддерживает генсек Североатлантического альянса.
Мир
09.07.2018
Джонсон назвал причину своей отставки
Подавший в отставку Борис Джонсон сообщил, что его аргументы по Brexit мало кто поддерживает в правительстве.
Мир
09.07.2018
В Лондоне крестили принца Луи
Крещение состоялось 9 июля в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Таинство проводил архиепископ Кентерберийский Джастин Велди.
Мир
09.07.2018
ЕС ожидает поправок к закону об Антикорсуде – Туск
Речь идет о норме, согласно которой апелляции на решения по делам будут подаваться по вертикали судов общей юрисдикции.
Мир
08.07.2018
РФ хочет переманить Турцию на свою сторону − США
Вашингтон намерен не допустить покупку российских ЗРК С-400 Анкарой и активно работает в этом направлении.
Мир
08.07.2018
В Турции сошел с рельсов поезд: десять жертв
Правительство Турции подтвердило информацию о многочисленных жертвах и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Текирдаге.
Мир
08.07.2018
ООН: Почти все сирийцы покинули пограничную с Иорданией зону
Войска Асада продолжают наносить удары по провинции Дераа, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По данным организации, есть погибшие и раненые.
Мир
08.07.2018
Италия не намерена пускать в свои порты суда с беженцами
Италия закроет доступ в порты судам со спасенными в Средиземном море мигрантами, заявил глава итальянского МВД. Ранее Италия отказывала в доступе в свои порты судам благотворительных организаций.
Мир
07.07.2018
ОБСЕ обеспокоена украинским законопроектом о безопасности в Cети
Новый законопроект дает украинским ведомствам полномочия на блокировку сайтов. Комитет Верховной рады рекомендовал доработать его с учетом соблюдения свободы мнения и прессы.
Мир
07.07.2018
Брату экс-президента Армении и членам его семьи предъявили обвинения
В Армении продолжаются расследования против членов семьи экс-президента Сержа Саргсяна. В поле зрения полиции попали два его брата, два племянника и племянница.