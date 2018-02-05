Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами начала работу в Москве

Источник: DW

В Москве официально начала работу миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами. Она действует по официальному приглашению российских властей, сообщается в понедельник, 5 февраля, на сайте ОБСЕ.

Как уточняется в сообщении, в состав миссии "входит основная группа из 13 экспертов, находящихся в Москве, а также 60 долгосрочных наблюдателей, которые будут работать в командах по два человека в разных регионах страны". Кроме того, "ожидается прибытие экспертов и наблюдателей из 25 стран. Дополнительно БДИПЧ привлечет 420 краткосрочных наблюдателей для мониторинга в день выборов".

Цель миссии БДИПЧ - оценить, насколько выборы президента РФ, намеченные на 18 марта 2018 года, будут соответствовать международным стандартам и требованиям к демократическим процессам, а также местному законодательству. Наблюдатели будут следить за процессом регистрации кандидатов, предвыборной агитацией, деятельностью избиркомов и госорганов, а также мониторить работу СМИ в связи с избирательной кампанией.

Евросоюз ждет доклад миссии

В тот же день с главой миссии БДИПЧ Яном Петерсеном в Москве встретилась председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Они обсуждали вопросы взаимодействия между Центризбиркомом и Миссией наблюдателей ОБСЕ, сообщается на сайте ЦИК.

Ранее, в декабре 2017 года, Европейская служба внешнеполитической деятельности (ЕСВД) подвергла критике решение ЦИК РФ отказать оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ, поскольку это вызывает сомнения в демократичности предстоящих выборов. В своем заключении о выборном процессе в России Евросоюз будет базироваться на выводах представителей миссии БДИПЧ ОБСЕ, указывалось в заявлении ЕСВД.