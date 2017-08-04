Миссия ОБСЕ попала под обстрел в Донецке

Источник: КорреспонденТ.net

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел, когда находились на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, инцидент произошел в четверг, 3 августа, когда работники подрядной организации пытались установить видеонаблюдение на крыше фильтровальной станции.

"Только вчера на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между подконтрольной правительству Авдеевкой и подконтрольной так называемой ДНР Ясиноватой, наблюдатели СММ и работники подрядной организации попали под огонь из стрелкового оружия", – сказал он.

По его словам, обстрел по гражданским лицам осуществлялся несмотря на то, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ранее поспособствовал получению гарантий безопасности для установления локального режима прекращения огня в радиусе 15 км вокруг фильтровальной станции.