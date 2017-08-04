Найти

04.08.2017

Миссия ОБСЕ попала под обстрел в Донецке

Источник: КорреспонденТ.net

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел, когда находились на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, инцидент произошел в четверг, 3 августа, когда работники подрядной организации пытались установить видеонаблюдение на крыше фильтровальной станции.

"Только вчера на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между подконтрольной правительству Авдеевкой и подконтрольной так называемой ДНР Ясиноватой, наблюдатели СММ и работники подрядной организации попали под огонь из стрелкового оружия", – сказал он.

По его словам, обстрел по гражданским лицам осуществлялся несмотря на то, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ранее поспособствовал получению гарантий безопасности для установления локального режима прекращения огня в радиусе 15 км вокруг фильтровальной станции.

Новости раздела
Война
30.07.2017
Военные заявили о затишье в зоне АТО
Война
22.07.2017
Сепаратисты не пускают патрули ОБСЕ в Новоазовск
Наблюдатели видят на блокпосту движение военных машин.
Война
13.07.2017
На полигоне под Чугуевом бойцы 54 ОМБР объявили голодовку
Война
12.07.2017
Если в Украине начнется большая война: кого первым призовут в армию
По данным Минобороны, Украина может срочно мобилизовать 130 тысяч военных
Война
01.07.2017
Сутки в АТО: боевики нарушили "хлебное перемирие" 35 раз, погиб военный
За минувшие сутки, 30 июня, боевики на Донбассе открывали огонь по украинским позициям 35 раз, в том числе и из запрещенного оружия.
Война
29.06.2017
Фото дня: долгожданное возвращение воинов АТО домой
В Одессе сегодня, 29 июня, военные моряки, представители волонтерских и ветеранских организаций, местных властей, родные, друзья и духовой оркестр встречали военнослужащих отдельного подразделения морской пехоты, которые вернулись после выполнения боевых задач на приморском направлении зоны проведения АТО
Война
28.06.2017
"Хлебное перемирие" на Донбассе: За сутки зафиксировано 11 вражеских обстрелов
За сутки в зоне АТО зафиксировано 11 вражеских обстрелов, потерь среди украинских военнослужащих сегодня не было
Война
24.06.2017
На Донбассе началось "хлебное перемирие"
В зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 24 июня вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным", так как связано с необходимостью уборки урожая
Война
24.06.2017
Возле патруля ОБСЕ прогремели взрывы
Война
24.06.2017
Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров
Война
22.06.2017
Кучма: Обмен пленными начнется 5 июля
Украина и боевики начнут обмен пленными 5 июля по результатам новой встречи Трехсторонней контактной группы в Минске
Война
19.06.2017
Законопроект о Донбассе даст право Президенту вводить военное положения в отдельных районах
Проект закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" предусматривает право Президента вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах.
Военные заявили о затишье в зоне АТО | На Донбассе офицер выстрелил в пьяного АТОшника