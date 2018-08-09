Миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии

Источник: Українські новини

Мониторинговая миссия ООН по правам человека недовольна полнотой расследования Иловайской трагедии. Об этом на брифинге сказала глава миссии Фиона Фрейзер.

"По истечению 4 лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения", - сказала она.

На уточняющий вопрос Українських Новин, какая именно сторона проводит неэффективное расследование данного события, Фрейзер сказала, что правительство Украины и Генеральная прокуратура недостаточно уделяют внимания нарушениям, совершенными украинскими военными в ходе боев.

"Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование", - отметила она.

Фрейзер подчеркнула, что сотрудники миссии ООН непосредственно прибыли в Иловайск и опросили около 80 гражданских лиц, которые сообщили о нарушениях.

Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибло 366 и было ранено 429 украинских военных, еще около 300 были взяты в плен.

Также погибло не менее 36 гражданских лиц и разрушено 600 домов.

По данным мониторинговой миссии, в боях принимали участие российские войска, которые также нарушали международное гуманитарное право.

В частности, зафиксированы факты пыток пленных и жестокого обращения с ними.

Мониторинговая миссия ООН рекомендует Верховной Раде возобновить работу временной следственной комиссии для эффективного расследования Иловайской трагедии.