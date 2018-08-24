Митрополит Онуфрий поздравил сограждан с 27-й годовщиной независимости Украины

Источник: Українські новини

Глава Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий поздравил украинцев и Президента Украины Петра Порошенко с 27-й годовщиной независимости Украины.

"Всех сердечно поздравляю с 27-й годовщиной Независимости Украины. Каждый год этот день мы чествуем торжественно, ведь это день новейшего рождения нашего Государства", - сказано в сообщении.

"Процесс утверждения самобытной украинской государственности — сложный и ответственный. Он требует от руководителей государства больших усилий — как физических, так и духовных. Сегодня мы с большим уважением вспоминаем всех, кто потрудился в деле развития нашего Государства и кто сейчас честным трудом подтверждает свою любовь и преданность Родине. Слова особого уважения хотел бы выразить тем нашим соотечественникам, которые трудятся на благо Украины с верой в Бога и с уважением к многовековым христианским традициям, которыми наш украинский народ живет уже много веков и которые сделали наш народ духовно красивым, сильным и благородным", - сообщил Онуфрий.

"История ушедшего ХХ века еще раз напоминает нам, что невозможно построить сильное, духовно процветающее государство без веры в Бога, которая свидетельствуется выполнением Божьих заповедей. К сожалению, в современном обществе свобода часто трактуется как независимость от всего, даже от Божьего закона. Такое ложное понимание свободы нередко приводит к откровенной пропаганде греха и вседозволенности. Псевдосвобода в конечном итоге превращается в своеволие, порождает зло и приводит человека к самоуничтожению. Для христиан свобода — это независимость от греха, это постоянное пребывание в любви к Богу и к ближнему. Такой образ жизни и такая духовная свобода ведут человека к истинному счастью и вечной жизни. Человек, который соблюдает Заповеди Божьи, живет в любви к Богу и ближним, является настоящим патриотом и достойным гражданином своего земного Отечества".

"В этот праздничный день мы искренне благодарим Бога за великие милости, которыми Господь одарил и одаривает весь украинский народ и каждого из нас в частности. Мы молимся, чтобы Господь помогал нам достойно преодолевать трудности и невзгоды, которые встречаются на пути нашего земного бытия", - заявил он.

"Искренне желаю всем нам силы, мудрости и вдохновения в благородном деле гармоничного развития нашего Украинского Государства, Государства, которое бы было наполнено разумным достатком, миром и взаимным уважением, соборного Государства, в котором граждане с различными культурами и разным мировоззрением были бы собраны в один большой, красивый духовный букет, объединенный взаимным уважением и любовью. Еще раз поздравляю всех с праздником 27-й годовщины Независимости Украины. Пусть Бог благословит всех нас!", - сказано в сообщении.