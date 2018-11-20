МКС - 20 лет. Самые яркие моменты из жизни станции

Источник: Корреспондент.net

Строительство Международной космической станции началось ровно 20 лет назад - 20 ноября 1998 года на орбиту вывели первый элемент большого орбитального комплекса, им был функционально-грузовой блок Заря. Обитаемой станция стала через два года. В проекте участвуют 14 стран.

Сегодня МКС - это крупнейшая внеземная лаборатория. За эти годы в работе станции приняли участие десятки космонавтов и астронавтов из разных стран, были проведены многочисленные эксперименты.

Космический клип Space Oddity

Канадский астронавт Крис Хэдфилд прославился на Земле, создав первый космический клип на песню Дэвида Боуи Space Oddity. В YouTube он залил его в 2013 году. Видео стало вирусным и за год набрало 22 миллиона просмотров.

Вскоре он перевел видео в приватный режим из-за "просроченного разрешения на использование песни".

Хэдфилд часто выкладывает виде о том, как в условиях невесомости на МКС трудно делать рутинные действия - мыть руки, плакать и так далее.

Как помыть голову

Американка Карен Найберг провела на МКС более 166 суток. Жители Земли спрашивали у нее, как она ухаживала за своими пышными волосами все это время. В ответ она записала видео.

Жидкий пинг-понг

Ветеран космических экспедиций американец Скотт Келли частый гость на орбите с 1999 года. Он также прославился благодаря видеозаписям о жизни на МКС.

В одном из таких роликов Келли играет в "жидкий пинг-понг" в невесомости.

878 дней в космосе

Российский космонавт Геннадий Падалка провел в космосе больше времени, чем любой другой. В первом же полете в 2002 году Падалка четыре раза выходил в открытый космос. В следующих трех экспедициях - еще четыре раза.

В 2012 году, находясь на МКС, он заявил, что у космонавтов есть инструкция, разработанная ООН, о том, как вести себя при первом контакте с инопланетянами.

Во время четвертого полета на МКС в 2015 году Падалка вместе с другими космонавтами - Михаилом Корниенко и Скоттом Келли - завели грустный разговор о своей работе. Их полет снимался на видео, которое широко обсуждалось в соцсетях.

Самый длинный маршрут на МКС

Российский космонавт Олег Артемьев также часто выкладывает ролики о жизни на станции. Летом этого года он выложил запись экскурсии по МКС, которая набрала почти полмиллиона просмотров.

Интересно, что канал Артемьева набирал всего по несколько просмотров, пока его не заметили пользователи американского форума Reddit.

Бьюти-блог из космоса

Срежи женщин на станции дольше всех пробыла итальянка Саманта Кристофоретти - 199 дней. В одном из видео она подробно рассказа о том, как следить за гигиеной в стесненных условиях МКС.

Как сделать пиццу

В 2017 году экипаж 53-й экспедиции МКС решили организвать день пиццы и выпустил видео том, как приготовить это блюдо на станции.

Angry Birds в космосе

Старейший действующий астронавт NASA 63-летний Дональд Петтит в 2012 году запускал на МКС птиц из игры Angry Birds, чтобы объяснить, как будет вести себя предмет, запущенный в невесомости.

Кто продырявил МКС

30 августа, когда все, кто был на борту МКС, спали, диспетчеры на Земле заметили, что давление воздуха на станции несколько снизилось из-за утечки. В NASA не стали будить своих астронавтов, потому что изменение давления было слишком маленьким, чтобы представлять для них опасность.

Когда они проснулись, всем шестерым (трое американцев, два россиянина и один немец) было приказано обыскать станцию в поисках источника утечки.

В корпусе капсулы Союз, который доставляет людей на МКС и обратно, нашли двухмиллиметровую дырку. Капсула прибыла в июне, доставив российского космонавта, американского астронавта и астронавта Европейского космического агентства. Обратный полет планировался в декабре.

12 сентября стало известно, что приоритетной версией Роскосмоса является то, что американцы могли преднамеренно просверлить дыру в корпусе. Позже выяснилось, что дыра появилась еще на этапе сборки пилотируемого корабля Союз МС-09.

Через два месяца глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американских астронавтов в повреждении корпуса Союза.

Будущее станции под угрозой

В феврале этого года стало известно, что американский президент Дональд Трамп планирует превратить Международную космическую станцию в "частное предприятие на коммерческой основе".

Предлагается завершить прямое государственное финансирование МКС после 2024 года, после чего NASA придется полагаться на коммерческих партнеров для исследований и демонстрации технологий, говорится в проекте бюджете, опубликованном Белым домом

При этом NASA - ключевой участник проекта, планирует модернизировать МКС, увеличив срок ее службы до 2028 года. Подробно в материале Америка не хочет содержать МКС. Будущее станции.