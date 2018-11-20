Найти

20.11.2018

МКС - 20 лет. Самые яркие моменты из жизни станции

Источник: Корреспондент.net

Строительство Международной космической станции началось ровно 20 лет назад - 20 ноября 1998 года на орбиту вывели первый элемент большого орбитального комплекса, им был функционально-грузовой блок Заря. Обитаемой станция стала через два года. В проекте участвуют 14 стран.

Сегодня МКС - это крупнейшая внеземная лаборатория. За эти годы в работе станции приняли участие десятки космонавтов и астронавтов из разных стран, были проведены многочисленные эксперименты.  

Космический клип Space Oddity

Канадский астронавт Крис Хэдфилд прославился на Земле, создав первый космический клип на песню Дэвида Боуи Space Oddity. В YouTube он залил его в 2013 году. Видео стало вирусным и за год набрало 22 миллиона просмотров.

Вскоре он перевел видео в приватный режим из-за "просроченного разрешения на использование песни".

Хэдфилд часто выкладывает виде о том, как в условиях невесомости на МКС трудно делать рутинные действия - мыть руки, плакать и так далее.

Как помыть голову

Американка Карен Найберг провела на МКС более 166 суток. Жители Земли спрашивали у нее, как она ухаживала за своими пышными волосами все это время. В ответ она записала видео.

Жидкий пинг-понг

Ветеран космических экспедиций американец Скотт Келли частый гость на орбите с 1999 года. Он также прославился благодаря видеозаписям о жизни на МКС.

В одном из таких роликов Келли играет в "жидкий пинг-понг" в невесомости.

878 дней в космосе

Российский космонавт Геннадий Падалка провел в космосе больше времени, чем любой другой. В первом же полете в 2002 году Падалка четыре раза выходил в открытый космос. В следующих трех экспедициях - еще четыре раза.

В 2012 году, находясь на МКС, он заявил, что у космонавтов есть инструкция, разработанная ООН, о том, как вести себя при первом контакте с инопланетянами.

Во время четвертого полета на МКС в 2015 году Падалка вместе с другими космонавтами - Михаилом Корниенко и Скоттом Келли - завели грустный разговор о своей работе. Их полет снимался на видео, которое широко обсуждалось в соцсетях.

Самый длинный маршрут на МКС

Российский космонавт Олег Артемьев также часто выкладывает ролики о жизни на станции. Летом этого года он выложил запись экскурсии по МКС, которая набрала почти полмиллиона просмотров.

Интересно, что канал Артемьева набирал всего по несколько просмотров, пока его не заметили пользователи американского форума Reddit.

Бьюти-блог из космоса

Срежи женщин на станции дольше всех пробыла итальянка Саманта Кристофоретти - 199 дней. В одном из видео она подробно рассказа о том, как следить за гигиеной в стесненных условиях МКС.

Как сделать пиццу

В 2017 году экипаж 53-й экспедиции МКС решили организвать день пиццы и выпустил видео том, как приготовить это блюдо на станции.

Angry Birds в космосе

Старейший действующий астронавт NASA 63-летний Дональд Петтит в 2012 году запускал на МКС птиц из игры Angry Birds, чтобы объяснить, как будет вести себя предмет, запущенный в невесомости.

Кто продырявил МКС

30 августа, когда все, кто был на борту МКС, спали, диспетчеры на Земле заметили, что давление воздуха на станции несколько снизилось из-за утечки. В NASA не стали будить своих астронавтов, потому что изменение давления было слишком маленьким, чтобы представлять для них опасность.

Когда они проснулись, всем шестерым (трое американцев, два россиянина и один немец) было приказано обыскать станцию в поисках источника утечки.

В корпусе капсулы Союз, который доставляет людей на МКС и обратно, нашли двухмиллиметровую дырку. Капсула прибыла в июне, доставив российского космонавта, американского астронавта и астронавта Европейского космического агентства. Обратный полет планировался в декабре.

12 сентября стало известно, что приоритетной версией Роскосмоса является то, что американцы могли преднамеренно просверлить дыру в корпусе. Позже выяснилось, что дыра появилась еще на этапе сборки пилотируемого корабля Союз МС-09.

Через два месяца глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американских астронавтов в повреждении корпуса Союза.

 

Будущее станции под угрозой

В феврале этого года стало известно, что американский президент Дональд Трамп планирует превратить Международную космическую станцию в "частное предприятие на коммерческой основе".

Предлагается завершить прямое государственное финансирование МКС после 2024 года, после чего NASA придется полагаться на коммерческих партнеров для исследований и демонстрации технологий, говорится в проекте бюджете, опубликованном Белым домом 

При этом NASA - ключевой участник проекта, планирует модернизировать МКС, увеличив срок ее службы до 2028 года. Подробно в материале Америка не хочет содержать МКС. Будущее станции.

Новости раздела
Украина
20.11.2018
В Украине расходы на субсидии снизились в три раза
В Украине в три раза уменьшилась общая сумма субсидий для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Украина
20.11.2018
Днем на Донбассе сохранялась относительная тишина
В результате боевых действий днем на Донбассе потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.
Украина
19.11.2018
Озвучены масштабы вывоза леса из Украины
Топливной древесины было экспортировано в 550 раза больше, чем официально было экспортировано необработанных лесоматериалов.
Украина
19.11.2018
Венгрия не будет блокировать участие Украины во встрече министров НАТО
Петер Сийярто заявил, что не возражает, если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины
Украина
19.11.2018
В Киевской области за выходные замерзли шестеро
Несмотря на относительно небольшие мороз, шесть человек погибли от переохлаждения, четверо из них - на остановках транспорта.
Украина
19.11.2018
В ЕС обсудили меры на ситуацию в Азовском море
В Брюсселе обещают в скором времени принять "целевые меры" в ответ на действия России в Азовском море.
Украина
19.11.2018
В Украине оценили объемы запасов сланцевого газа
В Украине оценили объемы запасов сланцевого газа
Украина
19.11.2018
В Одессу прибыли новые десантно-штурмовые катера
На катера типа Кентавр будет установлено дополнительное оборудование и проведены испытания в море.
Украина
19.11.2018
Дорофеева шокировала фанатов сменой имиджа
Украинская певица показала несколько снимков и видео, на которых она имеет другую стрижку и цвет волос. Некоторые юзеры надеются, что это парик.
Украина
19.11.2018
В Раду внесли доработанный проект бюджета
Подготовленный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2019 год поступил в Верховную Раду.
Украина
19.11.2018
В Украине сократилось количество населения
В текущем году, по данным Госстата, на 100 умерших украинцев приходилось всего лишь 59 рожденных.
Украина
18.11.2018
В Болгарии тысячи человек протестуют против высоких цен на топливо
Демонстранты временно блокировали несколько автодорог и КПП на границах с Турцией и Грецией. Протестующие в столице Софии осудили низкий уровень жизни и призвали к отставке болгарского правительства.
Украина
18.11.2018
У инкассаторов в Ирпене украли три миллиона
Лица фигурантов нападения на автомобиль ПриватБанка установлены и их задержание "является делом техники".
Украина
18.11.2018
Арестован контрабандист, сбивший пограничника
Судебное заседание по делу о наезде жителем Закарпатья на пограничника Вадима Березенского состоялось сегодня в Ужгороде.
Украина
18.11.2018
Полиция отпустила помощника Савченко
Валерия Мосийко доставили в управление полиции для выяснения определенных обстоятельств.
Украина
18.11.2018
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
В южных и центральных областях Украины местами ожидается налипание мокрого снега и гололед, в южной части – сильные осадки.
Украина
18.11.2018
День на Донбассе: восемь обстрелов, потерь нет
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой, заверяют в штабе Операции объединенных сил.
Украина
17.11.2018
Армянская апостольская церковь против предоставления томоса Украине
Армянская церковь является сторонницей каноничности, а потому не поддерживает разделение церкви, заявил католикос всех армян Гарегин II.
Украина
17.11.2018
В Смеле все дома получают отопление - ГСЧС
Представители ГСЧС ходят по домам, чтобы контролировать подачу тепла и поддерживать температурный режим.
Украина
17.11.2018
Под Киевом ограбили инкассаторов
В Ирпене неизвестные украли у инкассаторов несколько кассет для банкоматов. В области введен план Перехват.
Украина
17.11.2018
В Киеве требуют отставки Авакова
Участники акции протеста требуют отставки главы МВД и генпрокурора, из-за которых, по мнению протестующих, были сорваны реформы и продолжаются нападения на активистов.
Украина
17.11.2018
Отношения Украины и США очень крепкие - Порошенко
Президент заявил, что никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими.
Украина
16.11.2018
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году
Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2020 году с 3,5% до 3%.
Украина
16.11.2018
В Украине продолжают дешеветь все виды топлива
Розничные цены на бензин и дизтопливо имеют потенциал снижения на полторы гривны из падения мировых цен на нефть.
В Украине расходы на субсидии снизились в три раза | На рынке нефти произошел резкий обвал цен