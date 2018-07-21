МН17: Порошенко узаконил соглашение с Нидерландами

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко ратифицировал законы о международном правовом сотрудничестве с Нидерландами в деле катастрофы рейса МН17 Малайзийских авиалиний на Донбассе. .

Так, президент подписал законы О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с катастрофой самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, а также О выполнении соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с катастрофой самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года.

Отмечается, что соглашение между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой МН17, было подписано 7 июля 2017 года в Таллинне.

"Ратификация соглашения и имплементация его положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов", - отметили в пресс-службе президента.

В частности, речь идет об особенностях передачи Украиной в Нидерланды уголовного производства, выполнения запроса компетентного органа Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запроса компетентного органа Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции.