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02.02.2018

Модель Вселенной. Самая детальная 3D-карта

Источник: Корреспондент.net

Астрофизики представили самую детальную симуляцию Вселенной. До это времени не удавалось создать столь подробную карту Вселенной с галактиками и созвездиями. 

Над масштабной работой трудились исследователи нескольких крупнейших научных центров в мире - Институт имени Макса Планка, Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и институт Flatiron.

Корреспондент.net представляет трехмерную модель под названием IllustrisTNG, которая позволяет всем желающим изучить структуру Вселенной, рассмотреть каждое звездное скопление и проследить за историей его появления и развития.

 

Вся Вселенная в одном кубе

Для создания наиболее имформативной модели Вселенной ученые использовали новые вычислительные методы.

Модель IllustrisTNG (The Next Generation), помимо прочего, дает возможность изучить влияние черных дыр на распределение темной материи, характер формирования и распределения тяжелых элементов в космосе, а также происхождение магнитных полей.

К предыдущей версии модели Illustris, разработанной группой исследователей во главе с Волкером Шпрингелом из Гейдельбергского института теоретических исследований, добавили ряд физических процессов, играющих важную роль при формировании и эволюции галактик.

"Особенно удивительно то, что мы теперь можем точно предсказывать влияние черных дыр на распределение материи в крупных масштабах. Это имеет особое значение для надежной интерпретации будущих космологических измерений", - сказал Шпрингел.

В новой модели Вселенная воссоздается в форме куба. В IllustrisTNG моделируется формирование миллионов галактик в репрезентативной области Вселенной, ограниченной поверхностью куба со стороной примерно в один миллиард световых лет. Диаметр наблюдаемой Вселенной составляет около 93 миллиардов световых лет.

Чтобы создать симуляцию Вселенной, ученые использовали информацию, полученную из реликтового излучения (космическое сверхвысокочастотное фоновое излучение", оставшееся после Большого взрыва. 

Космическая паутина из газа и темной материи, получаемая в результате моделирования с использованием инструмента Illustris TNG, включает галактики, близко напоминающие реальные галактики по форме и размерам. 

Модель также прогнозирует развитие космоса, особенно в отношении темной материи, обильно наполняющей собой космос. 

 

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