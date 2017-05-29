Молдова выдворила пятерых российских дипломатов
Источник: КорреспонденТ.net
29.05.2017
Молдова объявила пятерых дипломатов посольства России персонами нон грата, передает местное издание Realitatea. Они должны покинуть страну в течение суток.
Их имена не называются. В то же время по данным NewsMaker, один из них — помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин, который замешан в деле бывшего депутата от Демпартии Юрия Болбочану о шпионаже и измене Родине.
Отмечается, что прокуратура подозревает Болбочана в сотрудничестве с Грудиным и передаче информацию в ущерб Молдове.
Болбочан был задержан 17 марта во время конспиративной встречи с иностранным гражданином, "офицером под прикрытием", работающим на иностранную разведку.
Издание добавило, что посол России Фарит Мухаметшин подтвердил решение властей Молдове о выдворении. По его словам, уведомление об этом прислали сегодня во второй половине дня.