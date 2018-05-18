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18.05.2018

Момент истины? Меркель и Путин обсудили Украину

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин встретились в Сочи, чтобы обсудить газопровод Северный поток-2, конфликт на Донбассе и миротворческую миссию ООН, а также войну в Сирии.

Вопрос реализации Северного потока-2 остро стоит для Украины, которая может лишиться прибыли от транзита газа по своей территории. Накануне визита Меркель к Путину министр экономики ФРГ летал в Украину и Москву по этому вопросу.

Перед визитом Меркель США, в том числе президент Дональд Трамп, призвали Европу отказаться от Северного потока-2 и пригрозили ввести санкции.

 

Меркель и Путин обсудили Украину

После переговоров Путин заявил, что Германия и Россия считают необходимым поддерживать регулярные контакты. Он отметил, что разговор с Меркель был содержательным и своевременным.

Канцлер, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.

Северный поток-2. В Германии убеждены, что после строительства газопровода роль Украины как транзитной страны должна сохраниться, заявила Меркель.

"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины... Он имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", - сказала она.

Германия рассматривает Северный поток-2 как коммерческий проект, хотя в нем есть и другие составляющие, сказал Меркель, отметив, что нужно разработать гарантии для Украины.

Путин считает, что Трамп, высказываясь против газопровода, преследует интересы бизнеса США в поставках сжиженного газа в Европу.

Миротворцы ООН на Донбассе. Меркель сказала о необходимости думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе, чтобы продолжить политическую часть минских соглашений.

"К сожалению, сегодня ночью произошло серьезное нарушение режима прекращения огня, поэтому мысль о миссии ООН - нам нужно продолжать думать о ней, и мы согласовываем свои действия", - сказала Меркель.

Путин, в свою очередь, заявил, что российские власти займутся вопросом миротворцев.

"Поручили нашим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе", - сказал он.

Нормандский формат и минские соглашения. Российский президент вновь отметил, что замены нормандскому формату по урегулированию конфликта на Донбассе на сегодняшний день нет, назвав его важным инструментом.

Путин подчеркнул, что вместе с Меркель они считают минские соглашения безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе.

О чем договорился Берлин с Киевом и Москвой

На этой неделе после переговоров в Москве федерального министра экономики Петера Альтмайера с российским министром энергетики Александром Новаком стороны в принципе достигли договоренности относительно гарантий для Украины по транспортировке газа через ее территорию на Запад, пишет немецкое издание Die Welt. 

Как заявил Альтмайер после переговоров с несколькими министрами российского правительства, он настроен оптимистически относительно того, что планируемый новый газопровод Северный поток-2 будет построен и при этом будут учтены "справедливые интересы безопасности Украины".

Российский министр энергетики Новак в свою очередь подтвердил, что в вопросе газоснабжения "будет найдено решение". То есть, российское правительство согласилось с тем, что часть газа для Запада и впредь будет прокачиваться по наземному газопроводу в Украине, отмечает издание.

Федеральное правительство хочет способствовать стабилизации украинской экономики, поэтому Украина должна и в будущем иметь возможность располагать постоянными доходами от трансфера газа.

Чем большие доходы будет получать Украина и чем успешнее будет развиваться ее экономика, тем менее восприимчивой страна станет к враждебным действиям России - таков расчет Берлина, пишет издание.

Принципиально федеральное правительство поддерживает реализацию Северного потока-2, потому что транспортировать газ по этому пути будет выгоднее, чем через Украину.

Путь через Балтийское море в Германию в среднем на тысячу километров короче, чем через Украину. Соответственно дешевле и газ, прокаченный через Северный поток-2.

Еще не ясно, как гарантии Украине по поставкам газа будут выглядеть конкретно. Детали соглашения Альмайер назвать не захотел, но скорее всего целый ряд пунктов уже точно обговорен, отмечает Die Welt.

"Неспроста федеральный министр экономики вдруг решил после окончания переговоров лететь домой через Киев, чтобы немедленно и лично проинформировать президента Украины Петра Порошенко о результатах встречи с представителями российского правительства", - подытоживает издание.

 

США грозят санкциями против Северного потока

Накануне США вновь предостерегли европейские страны против строительства газопровода Северный поток-2, который должен будет связать Россию и Германию, заявив, что этот проект несет в себе угрозу безопасности, и что его реализация может заставить США ввести санкции.

США выступают против реализации этого проекта, поскольку он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. США обеспокоены еще и тем, что Россия может установить на маршруте подводного газопровода Северный поток-2 некие устройства для прослушивания, пишет Bloomberg.

Вашингтон выступил с этим предупреждением сразу после того, как политики Евросоюза заявили, что они готовы принять меры для защиты европейских компаний от воздействия тех санкций, которые США ввели против Ирана.

Угрозы США касательно реализации проекта Северный поток-2, который стал причиной серьезных разногласий между восточными и западными странами - членами Евросоюза, могут непосредственным образом затронуть компании в Австрии, Франции, Германии и Нидерландах.

Компания Royal Dutch Shell, подразделение BASF SE в Уинтерсхолле, компании Uniper, OMV и Engie согласились помочь российскому Газпрому с финансированием этого проекта.

Проект может попасть под санкции США в соответствии с законом, принятым в августе 2017 года. Конгресс принял этот закон в ответ на вмешательство России в дела Украины и ее предположительное вмешательство в ход президентских выборов в США.

Вашингтон отвергает предположения о том, что Украина сможет получить какие-либо гарантии, которые защитят страну от потери доходов от транзита газа после запуска "Северного потока-2.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реализация этого проекта будет невозможной в том случае, если Украина потеряет доходы от транзита газа через свою территорию.

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