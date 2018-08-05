05.08.2018
Момент покушения на Мадуро попал на видео
Источник: Корреспондент.net
Во время публичного выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса неизвестные преступники попытались атаковать главу государства с помощью беспилотника.
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах телевизионной трансляции видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним люди внезапно смотрят вверх, потом сигнал прерывается, а затем видно, как толпа людей разбегается от трибуны.
Инцидент произошел на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В результате атаки венесуэльский лидер и члены руководства не пострадали.
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