Момент покушения на Мадуро попал на видео

Источник: Корреспондент.net

Во время публичного выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса неизвестные преступники попытались атаковать главу государства с помощью беспилотника.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах телевизионной трансляции видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним люди внезапно смотрят вверх, потом сигнал прерывается, а затем видно, как толпа людей разбегается от трибуны.