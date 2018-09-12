"МОМО" в Украине: кто прячется за страшными сообщениями

Источник: Українські новини

Из всех детских самоубийств на территории Украины, ни одно не было связанно с игрой "МОМО".

Об этом соообщает Информатор со ссылкой на сотрудника Национальной полиции Украины Юлию Квитко.

Как утверждает Юлия, она сама стала жертвой псевдо "МОМО", который угрожал ее жизни. Позже девушка выяснила, что за страшными сообщениями скрывается обычный подросток из Полтавы, который под впечатлением от нашумевшей игры, решил пошутить. По мнению сотрудника полиции, жертвами издевок, как правило, становятся одноклассники и знакомые шутников.

Ранее СМИ сообщали, что пятиклассник был найдет повешенным в селе Шевченково Килийского района Одесской области. Предварительной причиной суицида могла стать игра "Синий кит". Также молодая пара из Киева покончила жизнь самоубийством. 18-летний Назар Васильков и 16-летняя Вероника Кривохижная спрыгнули с балкона торгового центра "Мост-сити" в Днипре.