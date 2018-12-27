Монетизация субсидий дойдет до всех потребителей в октябре 2019, – Кабмин

Источник: Українські новини

Кабинет Министров утвердил механизм предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в четверг, передают Українські Новини.

"Проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением",- сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя документ.

С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.

По словам министра, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.

"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне", - пояснил Рева.

Средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, она сможет использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, субсидия от государства будет поступать на персональный аккаунт субсидианта в Государственном Ощадном банке.

Ежемесячно поставщиками коммунальных услуг для Ощадбанка будут формироваться онлайн-платежки субсидиантов и, согласно предоставленной информации, банк будет перечислять субсидию и информировать субсидианта SMS-сообщением о том, сколько остается заплатить за коммуналку.

Для субсидиантов будут созданы личные кабинеты, где можно будет отследить информацию о размере начисленной помощи, перечень коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии и остаток средств.

Минсоцполитики подчеркивает, что всем получателям льгот и субсидий нужно обязательно в мае повторно подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных.

Тем, кто обратится за помощью впервые в 2019 году, в мае уже не нужно обновлять документы.