Moody's улучшило рейтинги семи украинских банков

Источник: Корреспондент.net

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило рейтинги семи украинских банков - государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и коммерческих банков Пивденный, Проминвест, Райффайзен Банк Аваль, а также Сбербанка Украина. Об этом в четверг, 27 декабря говорится в пресс-релизах агентства.

Так, для ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и банка Пивденный рейтинг долгосрочных гривневых депозитов повышен до Caa1, рейтинг депозитов в иностранной валюте - до Caa2 и рейтинг BCA - до Сaa1 со стабильным прогнозом.

Рейтинг депозитов в иностранной валюте и рейтинг BCA Райффайзен Банк Аваль также повышены до Caa2 и Сaa1 соответственно. При этом рейтинг гривневых депозитов поднялся с уровня Сaa1 до B3.

В оценке Проминвеста агенство повысило до Caa2 рейтинг гривневых депозитов, а BCA зафиксировало на уровне Caa3.

Рейтинг гривневых депозитов Сбербанка Украина повышен до Сaa1, депозитов в иностранной валюте - до Caa2 со стабильным прогнозом и рейтинг - BCA до Сaa2. Как отмечает Moody's, свои показатели Сбербанк улучшил благодаря значительной поддержке со стороны материнской компании - в сентябре 2018-го ему поступило 8,3 млрд грн от Сбербанка России.