Море или озеро: президенты пяти государств определили статус Каспия

Источник: Корреспондент.net

В воскресенье, 12 августа, президенты пяти государств собрались на Пятый саммит Прикаспийских государств в казахстанском городе Актау, чтобы решить серьезные разногласия по правовому статусу богатого ресурсами Каспия. По итогам встречи президенты пяти стран – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана - подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря пишет "Радио Азаттык".

В Пятом саммите Прикаспийских государств приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Роухани, президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно Конвенции, у Каспийского моря будет особый правовой статус. К Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении соседей по трансграничным озерам. На секторы, как это делается соседями по морям, разграничивается только дно моря. Суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании принципа, что это озеро.

Также согласно подписанной Конвенции, ограничивается любое военное присутствие на Каспии пятью странами-подписантами- Россией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном. Реализация пунктов документа направлено на стимулирование экономического развития в прикаспийском регионе.

Дискуссии о том, является ли Каспий морем или озером, продолжаются с тех пор, как Советский Союз распался в 1991 году, в результате чего появилось пять стран с береговой линией на внутреннем море вместо двух – Советского Союза и Ирана.

Неоднократно утверждалось, что, если бы это было море, для определения долей необходимо было бы проводить воображаемые линии от крайних точек шельфа каждой страны к центру водоема, а классификация Каспия как озера означала бы, что ресурсы будут поделены поровну между этими пятью странами.