26.05.2018
Морган Фримен отверг обвинения в домогательствах
Источник: Корреспондент.net
Американский актер Морган Фримен отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.
Фримен признался, что часто делает комплименты людям, чтобы они чувствовали себя в непринужденной обстановке. В то же время актер отрицает, что когда-либо домогался женщин или предлагал продвижение по карьерной лестнице в обмен на секс.
Фримен также допустил, что мог "неудачно шутить".
"Я опустошен тем, что 80 лет моей жизни могут быть сведены на нет, в мгновение ока, из-за сообщений СМИ", – заявил актер.
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