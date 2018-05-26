Морган Фримен отверг обвинения в домогательствах

Источник: Корреспондент.net

Американский актер Морган Фримен отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.

Фримен признался, что часто делает комплименты людям, чтобы они чувствовали себя в непринужденной обстановке. В то же время актер отрицает, что когда-либо домогался женщин или предлагал продвижение по карьерной лестнице в обмен на секс.

Фримен также допустил, что мог "неудачно шутить".

"Я опустошен тем, что 80 лет моей жизни могут быть сведены на нет, в мгновение ока, из-за сообщений СМИ", – заявил актер.