Моргана Фримана обвиняют в сексуальных домогательствах

Источник: DW

Сразу восемь женщин обвинили знаменитого американского киноактера Моргана Фримана в сексуальных домогательствах. По их словам, ныне 80-летний Фриман совершал в отношении них непристойные действия на киносъемках и в других ситуациях, сообщает в четверг, 24 мая, американская телекомпания CNN.

Одна из администраторов киносъемочной группы рассказала, что Фриман часто позволял себе жесты и комментарии сексуального характера на съемках комедии "Уйти красиво" в 2015 году. По ее словам, актер, к примеру, пытался залезть ей под юбку с вопросом, надела ли она нижнее белье. Другие женщины говорили, что Фриман часто допускал неподобающие комментарии по поводу их фигуры.

По сообщению CNN, Фриман, несмотря на неоднократные обращения к его пресс-секретарю, пока не отреагировал на эти обвинения.

Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Серебряный медведь" Морган Фриман снялся в огромном количестве фильмов и продолжает сниматься до сих пор. У него четверо детей, а также внуки и правнуки. В 2008 году Фриман расстался со своей второй женой Мирной после 24 лет супружеской жизни.