Мощное цунами в Индонезии: кадры последствий

Источник: Корреспондент.net

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 334 человек, сообщает агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны. Среди погибших украинцев нет, сообщили в МИД Украины 24 декабря.

Более трех тысяч человек пострадали от стихийного бедствия, вызванного, предположительно, подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.

Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море. Цунами произошло вечером 22 декабря.