Мосийчук о покушении: Заметен чеченский след

Источник: КорреспонденТ.net

Состояние народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука стабильное и на данный момент он проходит лечение в институте Шалимова. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Пока прохожу лечение в институте Шалимова. Тем, что я еще жив, я обязан своему погибшему охраннику Руслану Кушниру. Руслан спас мою жизнь, и теперь я век обязан его близким. Буду заботиться о его осиротевшей дочери, как о собственном третьем ребенке", – написал он.

При этом у нардепа несколько версий, кто мог бы быть заказчиком покушения.

"О том, кто мог быть заказчиком и организатором покушения на меня, то сейчас у нас есть несколько версий. Одну из них пока рано озвучивать. Могу лишь отметить, что четко прослеживается чеченский след", – подчеркнул Мосийчук.

При этом он отрицает какую либо связь в этом деле с Коханивским.

"Однозначно покушение на меня никак не связан с делом Николая Коханивского. Я действительно не поддерживал Руслана Качмалу в его стремлении завладеть домом и выбросить оттуда переселенцев, но никакого личного конфликта у нас с ним не было. Поэтому эту версию следствие даже не принимает во внимание", – подытожил Мосийчук.