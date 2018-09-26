Москаль назвал автора видео с паспортами Венгрии

Источник: Корреспондент.net

Скандальное видео в консульстве Венгрии в Берегово записал украинский пограничник. Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире 112 Украина.

"Кто выложил видео? Это действующий пограничник нашей пограничной службы, он принял присягу и это все записал. С какой целью он это выложил, пусть с ним разбирается Государственная пограничная служба и их служба внутренней безопасности", - отметил Москаль.

Напомним, на видео, снятом в консульстве в Берегово, видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.