Москалькова: Этапирование Балуха займет до месяца

Источник: Корреспондент.net

Этапирование украинского заключенного Владимира Балуха может продлиться около месяца. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает пресс-служба омбудсмена.

"Конечное место отбывания наказания не сообщается родственникам и адвокату до момента фактического прибытия в него заключённого. Обычно на такую дорогу, до того места, куда он отправлен отбывать наказание, уходит от двух недель до одного месяца", - сказала Москалькова.

В сообщении также говорится, что у Балуха "нормальное самочувствие, никаких жалоб по поводу состояния здоровья он не высказывал".

Ранее Ахтем Чийгоз сообщал, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар.