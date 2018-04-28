Москва, Анкара и Тегеран проводят переговоры по Сирии

Источник: DW

Министры иностранных дел РФ, Ирана и Турции в субботу, 28 апреля, проводят в Москве переговоры по Сирии. Участники встречи договорились о конкретных шагах по возобновлению мирного процесса, отметил глава российского МИДа Сергей Лавров. Перед переговорами в трехстороннем формате он провел отдельные встречи с турецким и иранским коллегами.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, стороны достигли "существенного продвижения" в вопросе разрешения сирийского конфликта. Для признания законными любых дальнейших политических решений необходимо сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, отметил Чавушоглу.

Реакция на предполагаемую химатаку в Думе

При этом Москва и Анкара по-разному отреагировали на заявления о возможной химической атаке в сирийском городе Дума в ночь на 7 апреля, отмечает агентство AFP. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предполагаемый инцидент "массовым убийством". Он также приветствовал удары США, Великобритании и Франции, которые те нанесли по связанным с химическим оружием объектам в Сирии в ночь на 14 апреля. Российская сторона, в свою очередь, считает заявления о возможной химической атаке попытками дискредитации режима Башара Асада.

Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини призвала РФ, Иран и Турцию прилагать больше усилий в разрешении конфликта в Сирии. По ее словам, стороны не только "несут ответственность", но и "заинтересованы в функционирующем режиме прекращения огня".

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками повстанцев, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.