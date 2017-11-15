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15.11.2017

Москва: Главы ЛДНР поддержали обмен пленными

Источник: Корреспондент.net

В столице Бельгии Брюсселе произошли массовые столкновения с полицией, в результате чего были задержаны 16 человек, сообщает Le Soir.

По предварительной информации, к массовым беспорядкам молодых людей призвал известный местный блогер, француз по происхождению, Vargasss92.

Столкновения произошли на площади де ла Монне, площади возле бельгийского федерального оперного театра в центре Брюсселя. Так, сотни молодых людей повредили автомобили и закрыли большую станцию метро, сообщила местная полиция.

В свою очередь, министр внутренних дел Бельгии Ян Джамбон осудил столкновения и сказал, что полиция делает все необходимое для поддержания порядка.

"Это насилие неприемлемо и непостижимо", - сказал он, добавив, что федеральная полиция направляет подкрепления своим коллегам в Брюсселе.

 

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