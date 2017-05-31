Москва - Киеву: Рано или поздно восстановим связи

Источник: КорреспонденТ.net

В российском МИД заявили, что рано или поздно Украина и РФ придут к необходимости восстановления полноценных связей.

Об этом сказано в обращении ведомства по случаю 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.

"Несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей, не устаём повторять, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству", - заявили в МИД РФ.

Отмечается, что "государственный переворот в Киеве" привел к тому, что нынешние отношения России и Украины "далеки от духа и буквы договора 1997 года".

"У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придём к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами", - добавили в министерстве.