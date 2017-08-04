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04.08.2017

Москва о новых санкциях ЕС: Инициатива Берлина

Источник: КорреспонденТ.net

Россия может ввести ответные меры на решение Евросоюза о введении новых санкций против РФ из-за поставки турбин Siemens в Крым. Ответственность за возможные последствия и издержки будет полностью лежать на руководстве ЕС и Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы «нелегитимную» поставку в Крым газовых турбин концерна «Сименс» вызывает глубокое сожаление. Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты считают, что новые санкции "прямо противоречат как международному праву, так и принципам международных отношений в целом".

 

"Ответственность за это решение, включая возможные хозяйственные издержки Siemens и других германских, а также европейских компаний, работающих в России, целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии. Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры", – добавили в МИД РФ.

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