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09.12.2017

Москва о новых санкциях США: Антироссийские выпады

Источник: Корреспондент.net

В МИД России назвали "антироссийскими выпадами" новые санкции США против РФ, которые могут быть введены из-за нарушения Кремлем договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, обнародованном на сайте МИД РФ в субботу, 9 декабря.

Договор РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

"В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты утверждают, что обвинения США о нарушении Россией договора имеют "абсолютно голословный характер".

В заявлении Рябкова указано, что "антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД" может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения.

По его словам, если США выйдут из этого договора, то президент РФ Владимир Путин будет вынужден дать "зеркальный ответ".

"Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны", - заявили в МИД России.

 

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