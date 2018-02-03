Москва попросила Украину открыть участки к выборам

Источник: Корреспондент.net

Россия сделала запрос министерству иностранных дел Украины на открытие четырех избирательных участков к выборам президента РФ, которые состоятся 18 марта. Об этом говорится в ответе украинского ведомства на запрос Интерфакс-Украина.

"МИД Украины получил обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков... Сейчас рассматривается причастными ведомствами", - говорится в ответе.

Запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Киеве, а также в зданиях генеральных консульств России во Львове, Харькове и Одессе.

Отметим, что ранее глава ЦИК России Элла Памфилова посоветовала россиянам, проживающим в Украине, приехать в РФ для голосования.