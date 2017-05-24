Москва: Украина имеет стратегическое значение

Источник: КорреспонденТ.net

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегическими важными регионами для РФ являются Украина, Сирия и Корейский полуостров.

Об этом он сказал в ходе выступления в Совфеде РФ, пишут российские СМИ.

Шойгу заявил, что в этих "стратегически важных для России районах" особенно сильно растет "напряженность".

По его словам, фактором международной нестабильности является стремление США к глобальному лидерству.

Российский министр также заявил, что Белый Дом и страны Запада навязывают миру идею о существовании военной угрозы от РФ, что "негативно сказывается" на формировании "единого" фронта борьбы с "главным злом современности - международным терроризмом".