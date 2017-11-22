Найти

22.11.2017

Может быть очень жестко: чем Украина ответит на шпионский скандал с Беларусью

Источник: Апостроф

За время российско-украинского конфликта Минск, несмотря на порой противоречивые заявления белорусского лидера Александра Лукашенко, продолжал поддерживать дружественные отношения с Киевом, не заходя слишком далеко в своем заигрывании с Кремлем. Однако последние события с задержанием в Беларуси украинских граждан показывают, что страна все же готова преступить черту под влиянием Москвы. 

Беларусь против Украины

Впервые Беларусь оказалась в эпицентре скандала этим летом, когда на ее территории был похищен и увезен в Россию сын украинского офицера Павел Гриб. Парень отправился в Гомель для встречи с российской подругой, которая, как выяснилось позже, сотрудничала с Федеральной службой безопасности РФ, и до сих пор незаконно находится за решеткой в России.

После похищения Гриба министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что теперь украинцам опасно находиться не только на территории России, но и в Беларуси. Там, мол, свободно действуют российские спецслужбы.

"Каждый МИД должен ходатайствовать о своих гражданах за пределами собственной страны, поэтому заявления МИД Украины – это дела Украины. Однако разговоры о суверенитете другого государства выглядят очень интересно, когда в самой Украине мы наблюдаем "шоу", - ответил на это пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик, добавив, что также советует белорусам не ездить в Украину.

Однако историей с Грибом дело не ограничилось. Так, 16 ноября стало известно о задержании в Минске украинского журналиста Павла Шаройко. Комитет государственной безопасности Беларуси назвал журналиста кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, обвинил его в шпионаже и причастности к формированию на белорусской территории сети информаторов, которые якобы сообщали ему данные о военных объектах.

Отметим, что Шаройко действительно работал в военной разведке Украины – но лишь начальником пресс-службы, а в 2009 году был уволен, после чего стал журналистом. В ГУР Минобороны опровергли сотрудничество с ним после увольнения.

Кроме того, по заявлению КГБ, координатором Шаройко якобы был советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов. Дипломата белорусские спецслужбы также назвали сотрудником украинской военной разведки, а позже объявили персоной нон грата и выслали в Украину.

В Украине на это отреагировали выдворением первого секретаря белорусского посольства. "Это обыкновенная дипломатическая практика", - объяснила "Апострофу" спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Однако в Минске такой шаг посчитали недружественным. "Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное", - прокомментировали в дипломатическом ведомстве Беларуси.

"Пока рано прогнозировать, как будут развиваться события. Все зависит от активной работы внешней службы", - рассказала "Апострофу" нардеп от "Блока Петра Порошенко", член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук.

Ее коллега по фракции Сергей Валентиров, член депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Республикой Беларусь также не спешит давать оценку происходящему.

"Мы сейчас сами наблюдаем за этой ситуацией. Непонятно, это персональная инициатива Беларуси или она выполняет какие-то задачи для соседей (России, - "Апостроф"). Я боюсь давать комментарии по этому вопросу, рано сейчас судить, что за этим стоит", - прокомментировал он "Апострофу".

По указке Кремля

Впрочем, опрошенные "Апострофом" эксперты сошлись во мнении, что охота Минска на украинцев происходит по приказу Кремля.

"Я убежден, что решение об обострении отношений с Украиной принималось не в Минске, а в Москве. Там решили на фоне осложнения отношений Украины с Польшей и Венгрией в последнее время создать эффект осажденной крепости, напомнить, что с Украиной сложно вести дела", - считает политолог Евгений Магда.

Кроме того, по его мнению, таким образом Кремль хочет покрепче подтянуть к себе Беларусь. Подтверждением этого также можно считать отказ президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в саммите "Восточного партнерства", который пройдет в пятницу, 24 ноября. Вместо него страну в Брюсселе представит министр иностранных дел Владимир Макей.

 

Нардеп Светлана Залищук считает, что Украина должна сейчас максимально избегать конфликтов на международной арене, ведь в условиях войны на Донбассе государству стоит мобилизовать свои ресурсы на борьбу с Россией, а не тратить силы на противостояние с третьими странами.

"Но, конечно, закрывать глаза на то, что белорусский КГБ похищает наших людей, Украина не должна. С моей точки зрения, КГБ реально сотрудничает с ФСБ. Это означает, что мы должны поставить очень жестко вопрос перед президентом Беларуси".

В случае если на дипломатическом уровне не удастся решить конфликт, член комитета Рады по иностранным делам считает необходимым проинформировать граждан об опасности посещения и России, и Беларуси.

"Если не будет найдено решение, то Беларусь станет опасной для всех украинцев, особенно для журналистов, политиков, военных и их родственников", - считает Залищук.

"Просто запретить выезд в Беларусь [всем гражданам Украины] – не выход, хотя и дело Шаройко, и похищение в августе Павла Гриба подсказывают, что это логичный шаг. Украина должна продемонстрировать Беларуси принцип взаимности, принятый в дипломатических отношениях, и при необходимости пересмотреть отношения с ней в экономической сфере", - предложил Магда.

Уместной реакцией со стороны Украины Светлана Залищук считает создание "черных списков" белорусов (хотя кто именно должен туда войти, нардеп не смогла сказать) и поддержку санкций Евросоюза против Беларуси.

Однако первым делом нужно попытаться решить проблему путем переговоров. "На данном этапе должны быть переговоры. Что из этого получится, покажет время", - говорит Залищук.

С ней соглашается и Евгений Магда. По его мнению, сейчас Киев должен попытаться дать Минску понять, что он "потерял в отношениях с Украиной, отплясывая под дудку Кремля". Как бы то ни было, шпионский скандал, отмечает политолог, нанес серьезный вред атмосфере доверия между Киевом и Минском, и восстановить ее будет крайне сложно.

 
Новости раздела
Украина
22.11.2017
Четыре года с начала Майдана: Что произошло с украинской экономикой
Революция достоинства, начавшаяся четыре года назад, и последующие события развернули много лет ориентированную на Россию и рынки СНГ экономику Украины в сторону… Сложно сказать куда, ведь к Европе она все еще имеет мало привязки, а наши рынки сбыта развиваются больше в Африке и Азии. Однако точно можно утверждать, что в экономике произошли структурные изменения, а сопровождающие их потрясения усугубили ситуацию до предела.
Украина
22.11.2017
Украина рассчитывает на часть помощи от ЕС
Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что будет найден компромисс.
Украина
22.11.2017
Декоммунизацию Украины оценит Конституционный суд
Конституционный суд Украины начал рассмотрение обращения депутатов от оппозиции, настаивающих на признаниии неконституционным закона о декоммунизации. Истцы не уверены в успехе.
Украина
22.11.2017
СБУ запретила въезд в Украину актеру известного сериала "Сваты" Добронравову
Добронравов неоднократно посещал оккупированный Россией Крым.
Украина
21.11.2017
Журналист: В Луганск прибыла колонна из ДНР
Луганчане заметили военные грузовики, которые приехали из Донецка.
Украина
21.11.2017
Фото дня: в честь годовщины Революции Достоинства на Майдане зажгли свечи в форме герба
Люди начали собираться приблизительно с 17:00.
Украина
21.11.2017
Порошенко отправили на подпись закон о выходном 25 декабря и отмене выходного 2 мая
Сегодня закон подписал председатель Верховной Рады Парубий
Украина
21.11.2017
Украина выслала из страны дипломата из Беларуси
Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси
Украина
21.11.2017
ВДВ больше не существует: военные впервые отмечают День десантника в бордовых беретах и с новым названием
Украина впервые отмечает День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил 21 ноября.
Украина
20.11.2017
Украинцы в 2018 году могут начать платить коммуналку за своих соседей
Уже в 2018 году во всех многоквартирных домах должны стоять общедомовые счетчики на воду и тепло, а не квартирные, согласно принятому закону "О коммерческом учете коммунальных услуг".
Украина
20.11.2017
В Украине рождается неимоверный монстр: как страна погружается в правовой хаос
Украинское ФБР еще не работает, а о нем уже громко говорят
Украина
20.11.2017
Срочно необходимы: названы 8 шагов для эффективной борьбы с преступностью в Украине
Украина
20.11.2017
В Одесской области группа иностранцев совершила жуткое ритуальное убийство
На месте преступления была нарисована пентаграмма.
Украина
20.11.2017
Суд арестовал ректора Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева и назначил залог 1,5 млн гривен
Алимпиева арестовали по подозрению в растрате 2,4 млн гривен.
Украина
20.11.2017
Задержанному в Белоруссии директору украинского завода инкриминируют дачу взятки, - посол
В КГБ Белоруссии не предоставили информацию относительно задержания украинца
Украина
20.11.2017
Порошенко внес в Раду законопроект о дипломатической службе
Президент подчеркнул важность рассмотрения документа как неотложного
Украина
19.11.2017
Кремль будет выводить войска с Донбасса, но есть другая угроза - генерал
Президент России Владимир Путин создает себе имидж "миротворца" и даже может заняться выводом войск с Донбасса, но на условиях, которые вряд ли устроят Украину.
Украина
19.11.2017
У Порошенко сообщили о важной договоренности по "черному списку" Польши
Новые польско-украинские договоренности
Украина
19.11.2017
В Украине собираются закрыть все интернаты: что будет вместо них
В стране создадут новые услуги для семей и детей.
Украина
19.11.2017
Бывшая жена Боголюбова отсудила у Приватбанка 500 миллионов гривен
Экс-жена Боголюбова отсудила у Приватбанка полмиллиарда
Украина
19.11.2017
Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины
В Киеве перед Верховной радой прошла акция сторонников Михаила Саакашвили. Политик анонсировал "народный импичмент" 3 декабря и заявил, что готов возглавить новое правительство Украины.
Украина
19.11.2017
Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: карта
По прогнозам Укргидрометцентра, 20-21 ноября по всей территории Украины похолодает, ожидается мокрый снег с дождем
Украина
18.11.2017
Столтенберг: Двери НАТО открыты для Украины
Двери Североатлантического альянса открыты для новых партнеров.
Украина
18.11.2017
В Одессе митинг перерос в столкновения с полицией
В ходе потасовок пострадал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.
Четыре года с начала Майдана: Что произошло с украинской экономикой | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной