МУС начал предварительное следствие по делу о депортации рохинджа
Источник: DW
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда во вторник, 18 сентября, открыла предварительное расследование по делу о депортации сотен тысяч мусульман-рохинджа из Мьянмы в соседний Бангладеш.
По ее словам, в случае установления состава преступления МУС может приступить к официальному судебному разбирательству по итогам предварительного расследования.
Ранее члены международного суда одобрили начало следствия, хотя Мьянма не входит в число государств, ратифицировавших Римский статут.
Между тем комитет ООН по правам человека по изучению ситуации в Мьянме представил 18 сентября развернутый доклад, в котором осудил действия военных против рохинджа.
Конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями народности рохинджаобострился в августе 2017 года. В результате погибли около 400 человек, а сотни тысяч мусульман бежали в Бангладеш. В связи с тяжелыми погодными условиями, дефицитом воды и продовольствия в лагерях для беженцев гуманитарные организации высказывали опасения за их жизнь.