МУС начал предварительное следствие по делу о депортации рохинджа

На данном этапе следствие изучит сообщения о "возможных актах принуждения, приведших к насильственному перемещению народности рохинджа", причем речь идет о "лишении основных прав, убийствах, сексуальном насилии, похищении, разрушениях и грабежах", отметила Бенсуда.

По ее словам, в случае установления состава преступления МУС может приступить к официальному судебному разбирательству по итогам предварительного расследования.

Ранее члены международного суда одобрили начало следствия, хотя Мьянма не входит в число государств, ратифицировавших Римский статут.

Между тем комитет ООН по правам человека по изучению ситуации в Мьянме представил 18 сентября развернутый доклад, в котором осудил действия военных против рохинджа.

Конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями народности рохинджаобострился в августе 2017 года. В результате погибли около 400 человек, а сотни тысяч мусульман бежали в Бангладеш. В связи с тяжелыми погодными условиями, дефицитом воды и продовольствия в лагерях для беженцев гуманитарные организации высказывали опасения за их жизнь.