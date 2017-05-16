Мустафа Найем: Зачем надо было так бездумно выжигать российские "Одноклассники" и ВК?

Источник: Українські новини

Депутат Верховной Рады, экс-журналист Мустафа Наем критично оценил указ Президента о запрете провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Яндекс".

Я однозначно за санкции - врага нужно отрезать без оглядки на упреки наблюдателей. Поддерживаю введение санкций в отношении государственных энергетических компаний, производителей оружия и продукции двойного назначения. Я даже понимаю, почему нужно запрещать российские государственные медиа.

Но я совсем не понимаю, например, почему и таким способом запретили 1С. Это 80% (!) бизнеса в стране. Кто-то вообще потрудился их предупредить или представить себе последствия такого шага? Откуда вообще столько пренебрежения к собственному народу?! Я четко понимаю, когда мы без предупреждения накладываем санкции на общественные организации "Новороссия", "Русский выбор" или "Батальон "Смерть и Батальон "Спарта". Но, е-мое, речь идет о наших гражданах, нашем ВВП, рабочих местах и самом важном сегменте экономики - среднем и мелком бизнесе, который не может себе позволить разработку собственного софта.

И насчет соцсетей - я тоже мало понимаю, зачем надо было так бездумно выжигать российские Одноклассники и ВК. Откровенно говоря, мне и самому они не нравятся. Ни уровнем сервиса, ни контентом, ни контингентом. (разве что музыка в ВК, но есть волге вменяемый Spotify).

Но это все, как говорится, не повод. Вменяемых аргументов я пока не услышал ни от одного официального лица. Пиратский контент? Вносите сайты в т.н. "черный список", как, например, в США, блокируйте запрещенный контент и заставьте менять политику. Превенция гибридной пропаганды? Так сделайте это, черт возьми, нормально. РЕчь ведь идет об огромной аудитории - миллионах пользователей, которых это коснется напрямую. Почему бы им элементарно не пояснить причины? Или мы снова будем ждать, когда наши шаги нашим же людям будут интерпретировать с той стороны бугра?

Без прогноза последствия такие меры борьбы с пропагандой только на руку врагу. Я уже не говорю о том, что у нас:

- 70% вещания в зоне АТО - это российские и сепаратистские СМИ, которые смотрит аудитория непосредственно в тылу у наших солдат;

- более 75% СМИ в стране русскоязычное, а в госбюджете на развитие украинского языка есть только преамбула о патриотизме;

- львиная доля энергетики до сих пор принадлежит и монополизирована российским или пророссийским капиталом, рука об руку грабящим страну через тарифы, "Роттердамы" и перетоки;

- Минобороны до сих пор считает, что никто не видит как через белорусскую границу в Украину продолжают поступать российские комплектующие к нашим вооружениям и технике;

- и т.д.

А целом, я однозначно за санкции - врага нужно отрезать без оглядки на упреки наблюдателей.