Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП в Великобритании

Источник: Українські новини

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании, попал в автомобильную аварию, сообщили в Букингемском дворце

Инцидент произошел неподалеку от королевского поместья в поселке Сандрингем в графстве Норфолк. Повреждений 97-летний принц Филипп не получил, говорится в сообщении.

Герцог ехал на автомобиле Range Rover и выезжал с дороги A149, когда и произошла авария.

По словам очевидцев, автомобиль, на котором ехал Филипп, перевернулся.

Свидетели аварии помогли герцогу выбраться из машины - он был в сознании, но очень шокирован за того, что произошло, рассказал королевский корреспондент Николас Витчелл.

Сейчас герцог уже находится в Сандрингеме, где его осматривают врачи.

Королева Елизавета и принц Филипп находятся в Сандрингеме еще с конца декабря прошлого года.

Герцог Эдинбургский не примкнул к королевской семьи во время рождественской церковной службы: он не участвует в публичных мероприятиях с августа 2017 года.

Решение об уходе от публичной жизни Филипп принял после того, как в течение нескольких десятилетий поддерживал королеву и посещал различные мероприятия - от официальных до благотворительных.

В Букингемском дворце подсчитали, что с 1952 года Филипп принял участие в 22 219 таких мероприятиях.

Весной прошлого года Филипп перенес операцию по замене тазобедренного сустава.