18.08.2017
Мужчина на Крещатике передумал прыгать с отеля
Источник: КорреспонденТ.net
Мужчина, который в течение последних четырех часов угрожал самоубийством на Крещатике, отказался от своих намерений и вернулся на балкон в гостиницу.
По информации издания, убедить мужчину отказаться от самоубийства помогли переговоры с полицией, работниками гостиницы и представителями консульства РФ.
Новости раздела
Украина
17.08.2017
Украинский завод будет обслуживать Boeing и Airbus
Украинское госпредприятие планирует ремонтировать и технически обслуживать мировых лидеров авиастроения.
Украина
17.08.2017
В одесском СИЗО зверски убили инспектора
В убийстве подозревается один из следственно-задержанных.
Украина
17.08.2017
В Киеве неизвестные остановили трамвай, чтобы его разрисовать
Водителю трамвая забрызгали лицо.
Украина
17.08.2017
В СБУ отреагировали на задержание "диверсантов" в Донецке
В ведомстве указали на нестыковки в текстах и видеоматериалах от ДНР.
Украина
17.08.2017
Укрзализныця уменьшила прогноз доходов на 2,3 млрд
Компания пересмотрела финансовый план на 2017 год.
Украина
17.08.2017
На Андреевском спуске произошел обвал почвы
Оползень произошел рядом с жилым домом.
Украина
16.08.2017
Сторожевая застава: новый трейлер украинской ленты
Премьера фэнтезийного фильма ожидается 12 октября этого года.
Украина
16.08.2017
Налоговики обыскивают спиртзаводы в 15 областях
Обыски проводят более 300 сотрудников ГФС.
Украина
16.08.2017
Саакашвили назвал дату возвращения в Украину
Экс-губернатор Одесской области "не собирается ехать в багажнике".
Украина
16.08.2017
В Харьковской обл. осудили мужчину, который на кладбище растлил двоих семилетних девочек
Преступник был приговорен к 7 годам тюрьмы