Мужчина на Крещатике передумал прыгать с отеля

Источник: КорреспонденТ.net

Мужчина, который в течение последних четырех часов угрожал самоубийством на Крещатике, отказался от своих намерений и вернулся на балкон в гостиницу.

По информации издания, убедить мужчину отказаться от самоубийства помогли переговоры с полицией, работниками гостиницы и представителями консульства РФ.