Мужчина протестовал над курортом Трампа

Источник: Корреспондент.net

В Шотландии задержали мужчину, который на параплане пролетел над курортом президента США Дональда Трампа с протестным плакатом. Как сообщает Metro, задержанный 55-летний мужчина является членом экологической организации Greenpeace.

На плакате у пикетчика было написано "Трамп: остается только надеяться на лучшее". Поводом для ареста стал запрет на полеты в зоне вокруг курорта.