15.07.2018
Мужчина протестовал над курортом Трампа
Источник: Корреспондент.net
В Шотландии задержали мужчину, который на параплане пролетел над курортом президента США Дональда Трампа с протестным плакатом. Как сообщает Metro, задержанный 55-летний мужчина является членом экологической организации Greenpeace.
На плакате у пикетчика было написано "Трамп: остается только надеяться на лучшее". Поводом для ареста стал запрет на полеты в зоне вокруг курорта.
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