Мужчина выплатил супруге долг по алиментам почти тонной мелочи

Источник: Українські новини

Житель Индонезии Дуи Сусиларто выплатил бывшей супруге миллионные долги по алиментам мелочью.

Мужчина принёс на судебное заседание в Каранганджаре более десяти мешков со 153 миллионами индонезийских рупий (около 713 тысяч рублей) мелкими монетами. Всё это богатство весило почти 890 килограммов.

Адвокат экс-супруги Сусиларто отказался пересчитывать деньги, посчитав поступок должника оскорбительным. Однако мужчина заявил, что у него не было плохих намерений: часть суммы помогли собрать друзья, что-то он достал из своей свиньи-копилки.

Отмечается, что женщина забрала монеты. Теперь работники суда должны пересчитать их.