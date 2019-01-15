15.01.2019
Муженко рассказал в НАТО об инциденте на Азове
Источник: Корреспондент.net
Военная делегация Украины предоставила партнерам в НАТО информацию о вызовах в сфере безопасности, в частности, в регионе Черного моря. Об этом во вторник, 15 января, сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
"Темой нашего разговора был не только переход Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО. Во время встречи мы также обсудили ситуацию в Черноморском регионе, в частности, угрозы национальной безопасности Украины военного характера. Важным вопросом было также предоставление Украине практической помощи, которая нам нужна на сегодняшний день, чтобы адекватно реагировать на эти угрозы сейчас, и на ближайшую перспективу", - рассказал Муженко по итогам встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.
По его словам, во время встречи Гетемюллер также интересовалась судьбой украинских военных моряков, которые были захвачены Россией в Азовском море.
Кроме того, Муженко заметил, что правовое управление Генштаба поддерживает постоянный контакт со следователями Генеральной прокуратуры в работе по опровержению обвинений, которые были выдвинуты следственным комитетом РФ против украинских военнослужащих за их участие в боевых действиях на востоке Украины.
Как известно, военная делегация Украины находится в Брюсселе для участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран Альянса и стран-партнеров.
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