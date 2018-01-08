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08.01.2018

Музыка как средство от старения

Источник: DW

Обычно навыки игры на музыкальном инструменте приобретаются в детстве и считаются немаловажным фактором формирования разносторонней личности и здоровой психики. Ученые из Ганновера и Женевы намерены продемонстрировать, что интенсивные занятия музыкой могут быть полезными для нервной системы и в преклонном возрасте. "Мы ожидаем положительного влияния на физическую подвижность и умственную работоспособность, а также на настроение в целом", - заявил DW руководитель исследования, невролог и музыковед из Ганновера, Эккарт Альтенмюллер (Eckart Altenmüller).

Около  сотни участников исследования в возрасте от 64 до 76 лет будут в течение года, начиная с лета 2018 года, брать уроки игры на фортепиано или обучаться музыкальной теории. Принять участие в научном эксперименте мог каждый желающий соответствующего возраста, бравший ранее уроки музыки продолжительностью не более 6 месяцев, физически здоровый и готовый к проведению различных лабораторных исследований, включая магнитно-резонансную томографию. Участники исследования будут поделены на две группы: одну будут обучать игре на музыкальном инструменте, другую - азам музыкальной теории.

Положительное влияние музыки на головной мозг считается фактом доказанным. Эккарт Альтенмюллер, руководитель исследования и доцент кафедры музыкальной психологии и музыкальной медицины в Высшей школе музыки, театра и медиа в Ганновере, напоминает, что еще в древние времена шаманы использовали музыку в целительных целях. Терапевтические возможности музыки были известны в античные времена: бог-врачеватель Аполлон был также покровителем муз. Персонажи Библии разгоняли депрессивную тоску с помощью игры на арфе. Исследователи нашего времени, в свою очередь, доказали, что головной мозг людей, играющих на досуге на музыкальных инструментах, в среднем на пять лет моложе мозга людей, активно не занимающихся музыкой.

Музицирование, по словам Эккарта Альтенмюллера, стимулирует нейропластичность мозга, то есть, его способность создавать новые связи в качестве ответа на внешние воздействия. Ведь игра на любом музыкальном инструменте - это очень сложная деятельность. Музыкальное творчество требует от человека постоянной готовности к новым ситуациям и поэтому поддерживает его в хорошей физической и ментальной форме. В чем специфика исследования, в котором эффект музыки изучается на примере пожилых людей? Какие результаты рассчитывают получить ученые?

Эккарт Альтенмюллер: Специфика исследования состоит в том, что мы стремимся понять, как мозг работает на более поздних этапах жизни и как влияет музыка на его структуру и функциональность. Мы проводили исследование с участием студентов в возрасте от 20 до 30 лет и установили, что даже один урок игры на фортепиано приводит к созданию новых связей между слуховым центром и двигательным. Эти связи в мозгу сохраняются даже спустя несколько недель после урока. Теперь мы хотим узнать, происходят ли подобные изменения, которые называются нейропластической адаптацией, в мозгу пожилых людей.

Мы надеемся получить подтверждение того, что музыка положительно повлияет на различные психологические факторы, и ожидаем улучшения общего самочувствия или хотя бы частичного избавления от депрессии. Наша цель также - стимулировать мышление и память, функции когнитивного контроля и развитие навыков одновременного выполнения различных действий.

- В одной группе участники эксперимента учатся играть на фортепиано, а в другой получают знания по теории музыки. Для чего такое деление?

- Для нас было важно сохранить так называемое постоянство параметров. Другими словами, две группы должны отличаться друг от друга только в одном, и в нашем случае, это физический опыт работы с инструментом.

Группа теоретической музыкальной подготовки прослушает курс истории музыки и введение в гармонию. Занятия будут проводиться в занимательной и мотивирующей форме, но только фортепианная группа будет учиться играть на инструменте.

- Вы предполагаете, что простого прослушивания музыки недостаточно для достижения желаемого эффекта?

- Совершенно верно. Пассивное восприятие музыки - занятие очень полезное, и, возможно, тоже улучшает качество жизни. Но активное музицирование имеет гораздо более ярко выраженный формирующий эффект. Оно способствует появлению новых связей в головном мозгу. В части лимбической системы головного мозга под названием гиппокамп, которая отвечает за память и эмоции, новые клетки могут появляться и в пожилом возрасте. Я уверен, что мы найдем этому подтверждение с помощью МРТ.  

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