МВД назвало число нарушений после первого тура

Источник: Корреспондент.net

До первого тура голосования было более пяти тысяч нарушений, в день выборов почти 2,5 тысячи обращений в полицию, сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

По его словам, обращения не прекратились и после первого голосования.

"В течение недели – с 1 апреля и по сегодняшний день (8 апреля) – зафиксировано 533 обращения граждан, касающихся различных нарушений. Значительная их часть – это инерция дня выборов, и по этим 533 обращениям у нас начато 42 уголовных производства и составлено 29 административных протоколов", – заявил Варченко.

Ранее в МВД рассказали об "аномальных" участках. В Украине обнаружены несколько десятков избирательных участков, где итоги голосования резко отличались от среднестатистической пропорции.