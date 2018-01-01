01.01.2018
МВД: Празднование Нового года в Украине прошло без чрезвычайных происшествий
Источник: 112.ua
Празднование Нового года в Украине прошло без ЧП, сообщают в пресс-службе МВД.
За правопорядком в стране следили около 12 тыс. правоохранителей: 9,6 тыс. полицейских и почти 2,4 тыс. бойцов Нацгвардии.
Работа в усиленном режиме, на который перед праздниками перешли правоохранители и спасатели, будет продолжаться до окончания всех мероприятий, заверили в МВД.
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