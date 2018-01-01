МВД: Празднование Нового года в Украине прошло без чрезвычайных происшествий

Источник: 112.ua

Празднование Нового года в Украине прошло без ЧП, сообщают в пресс-службе МВД.

За правопорядком в стране следили около 12 тыс. правоохранителей: 9,6 тыс. полицейских и почти 2,4 тыс. бойцов Нацгвардии.

Работа в усиленном режиме, на который перед праздниками перешли правоохранители и спасатели, будет продолжаться до окончания всех мероприятий, заверили в МВД.