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15.10.2018

МВФ дал прогноз курса гривни, цен и роста экономики в Украине на два года

Источник: Українські новини

Международный валютный фонд рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. 

Как пишет "Сегодня", на днях МВФ опубликовал масштабное исследование "Перспективы мировой экономики". В двухсотстраничном документе один из крупнейших мировых кредиторов уделил внимание и Украине, спрогнозировав основные экономические показатели на ближайшие два года. Аналитики фонда отмечают, что среднегодовой курс по итогам 2018-го составит 27,07 гривен за доллар. Эта цифра заметно ниже той, которая была заложена нашими чиновниками и нардепами в госбюджете. Напомним, в этом году среднегодовой курс планировался на уровне 29,3 грн/доллар, а по итогам года — 30,1 грн/доллар.

Фонд прогнозирует, что в следующем году нацвалюта потеряет почти 6% — до 28,65 грн за доллар. В проекте бюджета на 2019 год правительство закладывает 29,4 грн/доллар, однако эта цифра ко второму чтению еще может измениться. Такой же курс закреплен и в стратегии управления госдолгом Украины. Наконец, аналитики МВФ считают, что в 2020-м гривня потеряет еще 4,5%, а стоимость одного доллара составит 29,92 грн. Этот прогноз также отличается от украинской стратегии управления долгами. Там курс на 2020 год заложен на уровне 30,2 грн/доллар.

Экономист Тарас Козак говорит, что заложенные в бюджет-2018 цифры уже не удастся выполнить.

"Этот курс завышен, и среднегодовой будет где-то 27 грн за доллар. Большую часть года курс был 26 грн с копейками. Курс, который закладывают в госсмете, это больше технический показатель, который в дальнейшем позволит планировать расходы. Но так традиционно сложилось, что у нас склонны занижать курс гривни, — объясняет эксперт. — Если же говорить о прогнозе МВФ на следующие годы, то не стоит ожидать, что эти цифры очень точные. Они используют одну методику прогноза, а Всемирный банк, например, другую. Но я думаю, что будет что-то среднее между этими цифрами и теми, которые закладывают у нас".

Экономист Александр Охрименко называет прогноз фонда оптимистическим, но не сомневается, что этих показателей можно достичь.

"Если Нацбанк будет поступать правильно, причин девальвации не существует. Даже можно просто посмотреть на ситуацию в начале сентября — у нас была ревальвация. Поэтому я считаю, что курс в 2019 и 2020 годах, о котором говорит МВФ, вполне возможен. А курс, который заложен у нас в бюджете, — просто расчетный показатель", — резюмирует эксперт.

В своем обзоре МВФ коснулся не только курса валют, но и других показателей украинской экономики. И хотя фонд ухудшил прогноз, его цифры выглядят оптимистичнее тех, которые НБУ представил в своих принципах денежно-кредитной политики на 2019-й. Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%. Ухудшил кредитор прогноз и на 2020-й — с 4 до 3,4%. Правда, на конец этого года показатели, наоборот, улучшились — с 3,2 до 3,5%. Обещают в МВФ и замедление роста цен. На конец 2018-го аналитики кредитора прогнозируют инфляцию в 9%, а среднегодовая, по их расчетам, составит почти 11%. Напомним, что в прошлом году инфляция составила 13,7%. Если же говорить о ближайшем будущем, то в 2019-м фонд обещает, что рост цен замедлится до 6,2%, а среднегодовой показатель составит 7,3%. Напомним, что премьер Владимир Гройсман, представляя проект госсметы, заявил, что там заложена инфляция на уровне 7,4%. В НБУ считают, что на конец следующего года рост цен составит всего 5,8%. 

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