МВФ и Украина согласовали новый пакет помощи в 3,9 миллиарда долларов

В частности, Киев обязался повысить цены на газ для населения. В соответствии с требованиями МВФ, тарифы будут повышены на 23,5 процента с 1 ноября, новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов США) за одну тысячу кубометров. "Это непросто, но это меньше, чем первичные требования, которые нам предъявляли. И мы защитим каждую семью, которой трудно будет платить за тепло и свет", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Критическое условие сотрудничества"

По его словам, корректировка цен на газ для потребителей была "критическим условием сотрудничества" с МВФ. "Это обязательство Украина взяла на себя еще в 2008 году. Не выполнить его сейчас - вернуться в дефолт и во времена гиперинфляции", - добавил он.

Новое соглашение должно быть одобрено Советом управляющих МВФ после того как в Киеве будет утвержден проект бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями фонда.

В 2015 году был принят пакет помощи Украине в размере 17,5 миллиарда долларов, который был направлен на поддержку выхода страны из тяжелейшей рецессии. С апреля 2017 года Киев не получал помощь МВФ, отмечает AFP.