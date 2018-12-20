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20.12.2018

МВФ обнародовал текст Меморандума о политике в рамках новой программы

Источник: Українські новини

Международный валютный фонд обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

Об этом говорится в письме о намерениях перед МВФ.

Меморандум об экономической и финансовой политике, одобренный Советом директоров МВФ 18 декабря 2018, содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в течение действия программы в 2018-2020 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей.

Документ содержит направления работы Украины в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении, управлении государственными предприятиями и бизнес-климатом, а также 8 структурных маяков.

Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка.

Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат.

Решение об открытии новой программы и предоставлении первого транша на 1,3 млрд долларов было принято на заседании Совета директоров МВФ 18 декабря.

Его получение дает Украине возможность привлечь другую международную финансовую поддержку, в том числе получить 750 млн долларов кредитных гарантий Всемирного банка.

Ключевые пункты меморандума: монетарная политика; независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса; инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году - 5% +/- 1%

Для этого Минфин должен подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.

Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности: дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

В начале 2019 - отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.

Во время программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по нулевому декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования его условий и обоснование целей с экспертами МВФ.

Не будут вводить также новых налоговых льгот, не будут снижать ставки налога на прибыль предприятий.

Приостановлено также введение второго уровня пенсионной системы.

В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.

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