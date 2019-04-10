МВФ обновил прогноз по курсу гривны на пять лет

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд в апрельском обзоре обновил прогноз по курсу гривны на период до 2024 года.

Согласно прогнозу, номинальный ВВП Украины в 2019 году составит 3868 млрд грн или 134,887 млрд долларов. Таким образом, фонд прогнозирует курс гривны к доллару на уровне 28,7 гривен.

Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару будет постепенно понижаться до 30,0 грн/доллар в 2020 году, 30,5 грн/доллар в 2021 году, 31,0 грн/доллар в 2022 году, 31,5 грн/доллар в 2023 году и 31,9 грн/доллар в 2024 году.