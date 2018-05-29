29.05.2018
МВФ оценил дефицит финансирования Украины
Источник: Корреспондент.net
Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в 2018-2019 годах на уровне 4,5 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
"МВФ определил дефицит финансирования в 4,5 миллиардов долларов в 2018 и 2019 годах, что выходит за рамки финансирования, выделенного до настоящего времени международными партнерами", - говорится в сообщении.
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