МВФ оценил дефицит финансирования Украины

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в 2018-2019 годах на уровне 4,5 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"МВФ определил дефицит финансирования в 4,5 миллиардов долларов в 2018 и 2019 годах, что выходит за рамки финансирования, выделенного до настоящего времени международными партнерами", - говорится в сообщении.