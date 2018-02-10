МВФ оценил масштабы теневой экономики в Украине: названы цифры

Источник: Апостроф

МВФ оценил средний уровень теневой экономики Украины с 1991 по 2015 год в 44,8%, тогда как в 2015 он составлял 42,9%.

Такие результаты были получены экономистами Леандро Мединой из африканского департамента МВФ и Фридрихом Шнейдером из Университета Кеплера (Линц).

Исследование охватывает период с 1991 года по 2015 год и показывает, как менялся показатель из года в год.

Так, согласно расчетам, средний размер теневой экономики Украины с 1991 года по 2015 год оценивается в 44,8% ВВП, а в 2015 году – 42,9%.

Начиная с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%. Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года - показатель снизился до 36,65%. Финансовый кризис стал причиной "отскока", и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах "39,2% - 43,5%".

Таким образом, показатели теневой экономики Украины превысили все страны постсоветского пространства кроме Грузии (53,7% в 2015) и Азербайджана (43,66% в 2015). В России показатели теневой экономики составили 38,4% в среднем и 33,7%.